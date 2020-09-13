Бэйл может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Англии, утверждает Express.

По данным источника, в услугах 31-летнего валлийца заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Руководство английского клуба считает, что Бэйл может стать альтернативой Джейдону Санчо, которого "МЮ" пытались купить у дортмундской "Боруссии" этим летом. Немцы не отпустили игрока.

Ранее сообщалось, что Бэйлом интересуется "Тоттенхэм". "Реал" в свою очередь не будет препятствовать уходу футболиста.

В прошлом сезоне валлиец провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Читайте также: "Реал" готов платить половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб. | http://soccernews.ru