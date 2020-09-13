Бэйл может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедреал мадридгарет бэйлтрансферы

Бэйл может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Англии, утверждает Express.

По данным источника, в услугах 31-летнего валлийца заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Руководство английского клуба считает, что Бэйл может стать альтернативой Джейдону Санчо, которого "МЮ" пытались купить у дортмундской "Боруссии" этим летом. Немцы не отпустили игрока.

Ранее сообщалось, что Бэйлом интересуется "Тоттенхэм". "Реал" в свою очередь не будет препятствовать уходу футболиста.

В прошлом сезоне валлиец провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Читайте также: "Реал" готов платить половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" интересуется экс-игроком "Локомотива" Мариу

"Зенит" интересуется экс-игроком "Локомотива" Мариу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов