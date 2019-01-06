Бэйл может пропустить больше, чем было объявлено ранее
Восстановление нападающего "Реала" Гарета Бэйла может затянуться.
Как сообщает AS, последнее медобследование показало, что валлиец может пропустить около месяца. Ранее заявлялось, что игрок выбыл на две недели.
Напомним, что Бэйл травмировался в игре Примеры против "Вильярреала" (2:2).
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