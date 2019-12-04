Бэйл может пропустить матч 16-го тура чемпионата Испании

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Бэйл может пропустить матч 16-го тура чемпионата Испании

Форвард "Реала" Гарет Бэйл может пропустить матч 16-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом". Об этом сообщает As.

Футболист пропустил две последние тренировки команды и занимается по индивидуальной программе.

Скорее всего, он не будет участвовать в матче Ла Лиги с "Эспаньолом", который пройдет 7 декабря.

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