Форвард "Реала" Гарет Бэйл может пропустить матч 16-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом". Об этом сообщает As.

Футболист пропустил две последние тренировки команды и занимается по индивидуальной программе.

Скорее всего, он не будет участвовать в матче Ла Лиги с "Эспаньолом", который пройдет 7 декабря.

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