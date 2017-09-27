Бэйл может пропустить матч против "Эспаньола"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может пропустить воскресный матч своей команды в рамках Ла Лиги против "Эспаньола".

Как информирует испанская пресса, тренерский штаб королевского клуба планирует предоставить отдых своему ключевому футболисту, опасаясь, что у того может случиться перенапряжение организма, которое впоследствии может спровоцировать появление у него новой травмы.

Напомним, Роналду потребовал от "Реала" увеличить ему оклад. | soccernews.ru