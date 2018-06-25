Бэйл может сорвать трансфер Салаха в "Реал"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может сорвать переход на "Сантьяго Бернабеу" лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям испанской прессы, президент королевского клуба Флорентино Перес намерен включить валлийца в сделку по возможному трансферу лучшего бомбардира АПЛ минувшего сезона. Однако 28-летний игрок не заинтересован в переезде на "Энфилд", отдавая предпочтение возможному возвращению в лондонский "Тоттенхэм" или переходу в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Роналду недоволен появившимися слухами о возможном переходе в "Реал" Азара. | soccernews.ru