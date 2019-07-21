Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом Китая

Теги реал мадридгарет бэйлтрансферыбэйцзин гоань

Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом Китая

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае.

Как сообщает Mundo Deportivo, 30-летний валлиец ведет переговоры с "Бэйцзин Гоань". Отмечается, что клуб предлагает игроку зарплату в размере 24 миллионов евро за сезон.

Таким образом, Бэйл может стать самым высокооплачиваемым игроком в Китае.

Напомним, что Бэйл не входит в планы Зинедина Зидана и "Реал" пытается продать его этим летом.

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