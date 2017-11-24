Бэйл может сыграть с "Малагой"

Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл восстановился после травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, сегодня футболист занимался в общей группе наравне со всеми. Также вместе с остальными игроками работает и вратарь Кейлор Навас.

Матч "Реал" - "Малага" состоится 25 ноября и начнется в 18:15 мск.

В последний раз 28-летний Бэйл выходил на поле 20 сентября в поединке с "Бетисом" (0:1).

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