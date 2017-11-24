Бэйл может сыграть с "Малагой"

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл может сыграть с "Малагой"

Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл восстановился после травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, сегодня футболист занимался в общей группе наравне со всеми. Также вместе с остальными игроками работает и вратарь Кейлор Навас.

Матч "Реал" - "Малага" состоится 25 ноября и начнется в 18:15 мск.

В последний раз 28-летний Бэйл выходил на поле 20 сентября в поединке с "Бетисом" (0:1).

Не пропустите: Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Сельта Виго 13 17
9 Леганес 13 17
10 Бетис 12 17
11 Хетафе 12 16
12 Жирона 12 16
13 Леванте 12 15
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 12 11
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов