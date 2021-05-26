Бэйл может уйти из футбола летом

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может завершить карьеру уже ближайшим летом, сообщает ABC.

По сведениям источника, футболист думает об уходе из футбола после Евро-2020, так как он устал от давления общественности. В ближайшее время форвард собирается обсудить с "Реалом" условия досрочного разрыва контракта, который действует до лета 2022 года. Бэйл намерен получить часть зарплаты, которая составляет 17 миллионов евро в год.

31-летний Бэйл в минувшем сезоне он выступал за "Тоттенхэм" на правах аренды. Форвард провел 34 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

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