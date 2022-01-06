Бэйл может вернуться в "Саутгемптон"

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл заинтересовал "Саутгемптон", утверждает El Nacional.

По информации источника, "святые" хотят вернуть своего воспитанника, который также не против вновь поиграть на "Сент-Мэрис".

Напомним, что грядущим летом скандальный валлиец станет свободным агентом.

32-летний Бэйл не играл за "Реал" с 28 августа. Футболист два месяца лечился от травмы бедра, затем у него возникли проблемы с икроножной мышцей, а в середине декабря он заразился коронавирусом.

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