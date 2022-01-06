Бэйл может вернуться в "Саутгемптон"

1 Теги реал мадридсаутгемптонгарет бэйлтрансферы

Бэйл может вернуться в "Саутгемптон"

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл заинтересовал "Саутгемптон", утверждает El Nacional. 

По информации источника, "святые" хотят вернуть своего воспитанника, который также не против вновь поиграть на "Сент-Мэрис".

Напомним, что грядущим летом скандальный валлиец станет свободным агентом.

32-летний Бэйл не играл за "Реал" с 28 августа. Футболист два месяца лечился от травмы бедра, затем у него возникли проблемы с икроножной мышцей, а в середине декабря он заразился коронавирусом.

Не пропустите: Анчелотти высказался о состоянии Бэйла. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andi
андрей

Быстрее бы он уже свалил из РЕАЛА.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" теряет двух основных игроков

"Барселона" теряет двух основных игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов