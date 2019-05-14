Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм"

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Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" рассматривает вариант с подписанием вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "шпоры" раздумывают над арендой 29-летнего валлийца во время летнего трансферного окна.

"Тоттенхэм" может позаимствовать звёздного футболиста на один год за 11,5 миллионов евро.

Также Бэйл входит в список интересов ПСЖ и неназванного китайского клуба.

В текущем сезоне фланговый нападающий забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.

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Комментарии

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Крош
Крош

Тоттенхэму он не нужен.

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