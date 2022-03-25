Бэйл может завершить карьеру в этом году

Фото твиттер Гарета Бэйла

Вингер "Реала" Гарет Бэйл может завершить карьеру уже в этом году.

Как сообщает Cope, 32-летний валлиец принял решение повесить бутсы на гвоздь, если сборная Уэльса не выйдет на ЧМ-2022.

Напомним, что в полуфинале стыков Уэльс победил Австрию (2:1). В июне Уэльс разыграет путевку на мундиаль с победителем пары Шотландия - Украина.

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