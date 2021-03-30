Бэйл может завершить международную карьеру в следующем году
Фото Reuters / Rebecca Naden
Вингер лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл, права на которого принадлежат "Реалу", признался, что уже задумывается о прекращении выступлений за сборную Уэльса.
"Очевидно, что все мы стареем, поэтому нельзя исключать, что это последняя квалификация ЧМ для меня. Нас ждёт большой турнир летом, а затем мы продолжим играть эти отборочные матчи. Я полностью сосредоточен на том, что происходит сейчас", - приводит слова 31-летнего футболиста BBC.
Бэйл выступает за сборную Уэльса с 2006 года, в его активе 89 матчей и 33 забитых гола.
Валлийцы примут участие в Евро-2020. Их соперниками по группе будут Турция, Италия и Швейцария. В квалификации ЧМ-2022 они противостоят Бельгии, Чехии, Беларуси и Эстонии.
Не пропустите: "Реал" не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3