Бэйл может завершить международную карьеру в следующем году

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Бэйл может завершить международную карьеру в следующем году

Фото Reuters / Rebecca Naden

Вингер лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл, права на которого принадлежат "Реалу", признался, что уже задумывается о прекращении выступлений за сборную Уэльса.

"Очевидно, что все мы стареем, поэтому нельзя исключать, что это последняя квалификация ЧМ для меня. Нас ждёт большой турнир летом, а затем мы продолжим играть эти отборочные матчи. Я полностью сосредоточен на том, что происходит сейчас", - приводит слова 31-летнего футболиста BBC.

Бэйл выступает за сборную Уэльса с 2006 года, в его активе 89 матчей и 33 забитых гола.

Валлийцы примут участие в Евро-2020. Их соперниками по группе будут Турция, Италия и Швейцария. В квалификации ЧМ-2022 они противостоят Бельгии, Чехии, Беларуси и Эстонии.

Не пропустите: "Реал" не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
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