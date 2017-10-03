Бэйл надеется сыграть уже в следующем матче "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл надеется сыграть уже в следующем матче своей команды против "Хетафе".

Как информирует El MUndo Deportivo, 28-летний футболист, который уже в ближайшее время вернется в стан королевского клуба из расположения своей национальной сборной, планирует решить свои проблемы с мышцами за время перерыва, вызванного отборочными играми к Чемпионату Мира 2018-го года.

Напомним, Бэйл не смог выиграть в пятый раз подряд титул лучшему футболисту Уэльса. | soccernews.ru