Бэйл надеется сыграть уже в следующем матче "Реала"

Теги гарет бэйлреал мадридхетафе

Бэйл надеется сыграть уже в следующем матче "Реала"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл надеется сыграть уже в следующем матче своей команды против "Хетафе".

Как информирует El MUndo Deportivo, 28-летний футболист, который уже в ближайшее время вернется в стан королевского клуба из расположения своей национальной сборной, планирует решить свои проблемы с мышцами за время перерыва, вызванного отборочными играми к Чемпионату Мира 2018-го года.

Напомним, Бэйл не смог выиграть в пятый раз подряд титул лучшему футболисту Уэльса. | soccernews.ru

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