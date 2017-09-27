Бэйл: "Нам было важно снова почувствовать уверенностью в своих силах"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл доволен победой своей команды над дортмундской "Боруссией" (3:1) в матче группового турнира Лиги Чемпионов.

В этой игре валлиец забил гол и отдал результативную передачу.

"Главное – мы выиграли и заработали три очка, чтобы продолжать лидировать в группе. Нам также было важно снова почувствовать уверенностью в своих силах. В чемпионате Испании мы не являемся лидерами, так что для "Реала" полезно иметь этот менталитет победителя", - отметил он. | http://soccernews.ru