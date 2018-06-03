Бэйл намерен остаться в "Реале"

1 Теги реал мадридзинедин зидангарет бэйл

Бэйл намерен остаться в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл намерен остаться в королевском клубе, сообщает Marca.

По сведениям издания, 28-летний валлиец передумал уходить после отставки Зинедина Зидана с поста главного тренера.

Впрочем, окончательное решение о своём будущем Бэйл примет только после назначения нового наставника, чтобы узнать у него, какая роль ему будет отведена. 

Не пропустите: "Реал" может продлить контракт с Бэйлом. | http://soccernews.ru

комментарии
ВИКТОР

роль запасссного защитника хаааааааааааааааа

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов