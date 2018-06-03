Бэйл намерен остаться в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл намерен остаться в королевском клубе, сообщает Marca.

По сведениям издания, 28-летний валлиец передумал уходить после отставки Зинедина Зидана с поста главного тренера.

Впрочем, окончательное решение о своём будущем Бэйл примет только после назначения нового наставника, чтобы узнать у него, какая роль ему будет отведена.

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