Бэйл намерен провести встречу с Лопетеги

Теги гарет бэйлхулен лопетегиреал мадрид

Бэйл намерен провести встречу с Лопетеги

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл намерен провести встречу с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

Как сообщает AS, 28-валлиец хочет получить личные гарантии от наставника "сливочных", что ему будет отведена ведущая роль в следующем сезоне.

Ожидается, что встреча между Бэйлом и Лопетеги состоится в ближайший понедельник, когда футболист вернётся из отпуска и посетит первую тренировку на клубной базе.

Не пропустите: Бэйл сделал заявление об уходе Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов