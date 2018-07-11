Бэйл намерен провести встречу с Лопетеги

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл намерен провести встречу с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

Как сообщает AS, 28-валлиец хочет получить личные гарантии от наставника "сливочных", что ему будет отведена ведущая роль в следующем сезоне.

Ожидается, что встреча между Бэйлом и Лопетеги состоится в ближайший понедельник, когда футболист вернётся из отпуска и посетит первую тренировку на клубной базе.

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