Бэйл намерен вернуться в Лондон

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Бэйл намерен вернуться в ЛондонВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл намерен вернуться в Лондон, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 28-летний валлиец намерен сменить команду по окончанию текущего сезона ввиду того, что он перестал играть ключевую роль в игре "сливочных". Предпочтительным на сегодняшний день местом для продолжения своей карьеры игрок выбрал "Челси", который, как ожидается, будет готов его подписать уже ближайшим летом. 

Напомним, Бэйл не отпраздновал победу над ПСЖ вместе с "Реалом" и болельщиками. | soccernews.ru

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