Бэйл напугал посетителей музея восковых фигур

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл напугал посетителей музея восковых фигур
Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл разыграл посетителей музея восковых фигур.

Футболист изображал статую и в определенный момент "оживал", пугая проходящих мимо людей. Впрочем посетители быстро приходили в себя и с восторгом общались с настоящим Бэйлом.

Видео: Бэйл косит под статую.

Не пропустите: Бэйл в третий раз стал отцом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов