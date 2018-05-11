Бэйл напугал посетителей музея восковых фигур



Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл разыграл посетителей музея восковых фигур.

Футболист изображал статую и в определенный момент "оживал", пугая проходящих мимо людей. Впрочем посетители быстро приходили в себя и с восторгом общались с настоящим Бэйлом.

Видео: Бэйл косит под статую.

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