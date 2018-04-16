Бэйл нарушил планы Переса на летнее трансферное окно

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл нарушил планы президента своего клуба Флорентино Переса на летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" планировал включить 28-летнего игрока своей команды в будущую сделку по Мохамеду Салаху из "Ливерпуля", чтобы снизить сумму трансфера за египтянина. Однако валлиец уведомил президента, что он не намерен переходить в стан "красных".

Напомним, вчера "Реал" взял верх над "Малагой". | soccernews.ru