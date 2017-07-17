Бэйл назвал главных конкурентов "Реала" в новом розыгрыше Лиги Чемпионов

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл назвал главных конкурентов своей команды в новом розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Кто будет главными конкурентами "Реала"? Традиционно это несколько английских клубов, а также "Бавария", "Барселона", "Ювентус", ПСЖ... Все как всегда, но, чтобы добраться до конца, необходимо обыгрывать лучших", - приводит слова 28-летнего футболиста "сливочных" Marca.

Напомним, Бэйл не собирался уходить из "Реала". | soccernews.ru