Бэйл назвал главных конкурентов "Реала" в новом розыгрыше Лиги Чемпионов
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл назвал главных конкурентов своей команды в новом розыгрыше Лиги Чемпионов.
"Кто будет главными конкурентами "Реала"? Традиционно это несколько английских клубов, а также "Бавария", "Барселона", "Ювентус", ПСЖ... Все как всегда, но, чтобы добраться до конца, необходимо обыгрывать лучших", - приводит слова 28-летнего футболиста "сливочных" Marca.
Напомним, Бэйл не собирался уходить из "Реала". | soccernews.ru
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