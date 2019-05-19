Бэйл назвал "Реалу" требования для своего ухода

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Бэйл назвал "Реалу" требования для своего ухода

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл сообщил, при каких условиях он согласится покинуть клуб.

"Мой контракт действует еще три года. Если клуб хочет, чтобы я ушел, то пусть заплатит мне 51 миллион евро, положенные до конца контракта. В противном случае я останусь. Если при этом мне придется играть только в гольф, то я буду играть", - приводит слова Бэйла журналист Фернандо Бургос.

Бэйл не вышел на поле в матче 38-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (0:2). В двух предыдущих матчах с "Вильярреалом" (3:2) и "Реалом Сосьедад" (1:3) он вообще не попал в заявку.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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Комментарии

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«Real + VАR = ноль . Это конец!»
«Real + VАR = ноль . Это конец!»

"Я требую 51 миллион евро и вертолёт на Сантьяго Бернабеу, иначе я останусь. У вас 3 часа".

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петушалду
петушалду

Настоящий патриот Реала. Так сильно не хочет уходить.

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Карыч
Карыч

Бэйл будет мухоморы сбивать на поле для гольфа. Почему нет?

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Mutaloff
Mutaloff

Хахах,ахуел Бэйл конкретно,да похуй,он че думает Перес не найдёт способа его выгнать?Есу проще киллера нанять и убить его!Посадят его во 2 команду в глухой запас,все будут его троллить,сам сбежит,гольфист!

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jugulator
Пьянь

За такие деньги можно и потерпеть троллинг.

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