Бэйл назвал "Реалу" требования для своего ухода
Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл сообщил, при каких условиях он согласится покинуть клуб.
"Мой контракт действует еще три года. Если клуб хочет, чтобы я ушел, то пусть заплатит мне 51 миллион евро, положенные до конца контракта. В противном случае я останусь. Если при этом мне придется играть только в гольф, то я буду играть", - приводит слова Бэйла журналист Фернандо Бургос.
Бэйл не вышел на поле в матче 38-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (0:2). В двух предыдущих матчах с "Вильярреалом" (3:2) и "Реалом Сосьедад" (1:3) он вообще не попал в заявку.
В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
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|Команда
|М
|О
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|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
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|Уэска
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|Райо Вальекано
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