Бэйл назвал "Реалу" требования для своего ухода

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл сообщил, при каких условиях он согласится покинуть клуб.

"Мой контракт действует еще три года. Если клуб хочет, чтобы я ушел, то пусть заплатит мне 51 миллион евро, положенные до конца контракта. В противном случае я останусь. Если при этом мне придется играть только в гольф, то я буду играть", - приводит слова Бэйла журналист Фернандо Бургос.

Бэйл не вышел на поле в матче 38-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (0:2). В двух предыдущих матчах с "Вильярреалом" (3:2) и "Реалом Сосьедад" (1:3) он вообще не попал в заявку.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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