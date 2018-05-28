Бэйл не хочет работать с Моуринью

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Бэйл не хочет работать с Моуринью

Форвард "Реала" Гарет Бэйл сомневается в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Metro, игроку не нравится стиль игры команды Жозе Моуринью. Валлиец предпочтет клуб с более атакующей манерой футбола.

Напомним, что на Бэйла также претендует "Бавария".

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