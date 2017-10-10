Бэйл не хочет ухода Коулмана с поста наставника сборной Уэльса

Теги уэльсгарет бэйлкрис коулмэн

Бэйл не хочет ухода Коулмана с поста наставника сборной Уэльса

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл и его партнеры по команде надеются, что главный тренер национальной команды Крис Коулмэн останется на своем посту, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, наставник валлийцев рассматривает вариант с уходом в отставку, так как команда не сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

Напомним, что под руководством Коулмэна Уэльс дошел до полуфинала Евро-2016.

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