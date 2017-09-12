Бэйл: "Не исключаю, что буду праздновать гол в ворота "Тоттенхэма"

Теги реал мадридтоттенхэмгарет бэйл

Бэйл: "Не исключаю, что буду праздновать гол в ворота "Тоттенхэма"
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл рассказал о том, будет ли он праздновать голы в ворота "Тоттенхэма", с которым его команда сыграет в одной группе Лиги Чемпионов.

"Несколько лет назад я забил гол "Тоттенхэму" в товарищеском матче и не праздновал его. Но сейчас все будет зависеть от моего настроения. Если это будет победный гол на 91-й минуте, то как можно его не отпраздновать?", - приводит слова Бэйла Goal.com.

Напомним, что Бэйл перешел из "Тоттенхэма" в "Реал" в 2013 году за 101 миллионов евро.

Матч между "Реалом" и "Тоттенхэмом" состоится 17 октября (в Мадриде) и 1 ноября (в Лондоне).

Не пропустите: Рейтинг самых дорогих команд мира: "Барселона" и "Реал" не попали в тройку. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 1 3
2 ЦСКА Москва 1 3
3 Бенфика 1 0
4 Базель 1 0
Группа B М О
1 ПСЖ 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Андерлехт 1 0
4 Селтик 1 0
Группа C М О
1 Челси 1 3
2 Атлетико Мадрид 1 1
3 Рома 1 1
4 Карабах 1 0
Группа D М О
1 Барселона 1 3
2 Спортинг Лиссабон 1 3
3 Олимпиакос Пирей 1 0
4 Ювентус 1 0
Группа E М О
1 Ливерпуль 0 0
2 Марибор 0 0
3 Севилья 0 0
4 Спартак Москва 0 0
Группа F М О
1 Фейеноорд 0 0
2 Манчестер Сити 0 0
3 Наполи 0 0
4 Шахтер Донецк 0 0
Группа G М О
1 Бешикташ 0 0
2 Монако 0 0
3 Порту 0 0
4 РБ Лейпциг 0 0
Группа H М О
1 АПОЭЛ 0 0
2 Боруссия Дортмунд 0 0
3 Реал Мадрид 0 0
4 Тоттенхэм 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов