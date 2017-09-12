Бэйл: "Не исключаю, что буду праздновать гол в ворота "Тоттенхэма"



Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл рассказал о том, будет ли он праздновать голы в ворота "Тоттенхэма", с которым его команда сыграет в одной группе Лиги Чемпионов.

"Несколько лет назад я забил гол "Тоттенхэму" в товарищеском матче и не праздновал его. Но сейчас все будет зависеть от моего настроения. Если это будет победный гол на 91-й минуте, то как можно его не отпраздновать?", - приводит слова Бэйла Goal.com.

Напомним, что Бэйл перешел из "Тоттенхэма" в "Реал" в 2013 году за 101 миллионов евро.

Матч между "Реалом" и "Тоттенхэмом" состоится 17 октября (в Мадриде) и 1 ноября (в Лондоне).

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