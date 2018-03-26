Бэйл не исключил своего переезда в Китай

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл не исключил своего переезда в КитайВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не исключил своего переезда в Китай.

"Это прекрасная страна, населенная невероятными людьми. Что касается ближайшего будущего, то я не знаю, что произойдет. Если честно, я действительно не задумывался об этом. Но я уверен, что, если возникнет вариант с переездом в Китай, то мне будет здесь хорошо", - приводит слова 28-летнего валлийца Le 10 Sport.

Напомним, на Бэйла появился новы претендент. | soccernews.ru

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