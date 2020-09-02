Бэйл не исключил свой уход из "Реала"

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Бэйл не исключил свой уход из "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл порассуждал о своём будущем в королевском клубе.

"Если у меня появятся варианты в Англии, я точно обращу на них внимание. Посмотрим, что произойдёт. Время покажет, но решение зависит от "Реала". Я пытался уйти в прошлом году, но клуб в последний момент блокировал все варианты. Я мог стать частью проекта, который воодушевлял меня, но этого не произошло. Были и другие аналогичные случаи. Поэтому всё зависит от клуба.

Я хочу играть в футбол, я всё ещё мотивирован, но моё будущее зависит от клуба. Они контролируют всё. У меня есть контракт, всё что я могу - это продолжать делать то, что делаю. Мне всего 31 год, и я всё ещё в отличной форме. Чувствую себя так, как будто могу дать ещё многое. Всё в руках "Реала", но, если честно, они всё усложняют", - цитирует валлийца Sky Sports.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан ещё на два сезона. В последнее время он практически не играет из-за конфликта с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.

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