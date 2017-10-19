Бэйл не намерен возвращаться в "Тоттенхэм" в обмен на Кейна

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Бэйл не намерен возвращаться в "Тоттенхэм" в обмен на КейнаВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не намерен возвращаться в лондонский "Тоттенхэм", за который он выступал в период с 2007-го по 2013-й годы.

Как информирует Diario Gol, королевский клуб рассматривает вариант с включением 28-летнего валлийца в сделку по форварду "шпор" Харри Кейну. Однако сам Бэйл свое возвращение в Англию полностью исключил, так как он рассчитывает продолжить выступления за "сливочных".

Напомним, Бэйл вошел в двадцатку самых богатых спортсменов Европы. | soccernews.ru

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