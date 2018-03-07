Бэйл не отпраздновал победу над ПСЖ вместе с командой и болельщиками

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не отпраздновал победу над французским ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов вместе со своей командой и болельщиками.

Так, по окончанию вчерашней игры все футболисты королевского клуба направились к трибунам, где расположились болельщики "сливочных", чтобы поблагодарить их за поддержку. Однако валлиец решил проигнорировать инициативу одноклубников, направившись сразу же в раздевалку.

Отметим, что в первом матче на "Сантьяго Бернабеу" Бэйл поступил аналогичным образом. В обеих играх с ПСЖ он выходил на поле лишь на замену на заключительные 15-20 минут поединка.

Не пропустите: Зидан высказался об отсутствии Бэйла в стартовом составе в матчах с ПСЖ. | soccernews.ru