Бэйл не передумал покидать "Реал"
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл собирается покинуть клуб следующим летом.
Как сообщает AS, у валлийца все еще натянутые отношения с наставником команды Зинедином Зиданом, который хотел избавиться от футболиста в летнее трансферное окно.
Отмечается, что Бэйл хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов.
Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В этом сезоне он провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
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