Бэйл не передумал покидать "Реал"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл собирается покинуть клуб следующим летом.

Как сообщает AS, у валлийца все еще натянутые отношения с наставником команды Зинедином Зиданом, который хотел избавиться от футболиста в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Бэйл хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В этом сезоне он провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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