

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл не перейдет в китайский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По сведениями издания, футболист вел переговоры с "Цзянсу Сунин", но не сумел договориться по размеру заработной платы.

Таким образом, форвард, по всей видимости останется в "Реале", с которым у него действует контракт до лета 2022 года. Бэйл является самым высокооплачиваемым игроком мадридского клуба, зарплата которого составлят 17 миллионов евро в год.

Напомним, что на уходе 30-летнего валлийца настаивает главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

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