Бэйл не планирует уходить из "Реала" в аренду

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Бэйл не планирует уходить из "Реала" в аренду

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл не планирует покидать клуб в ближайшее время. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, валлиец не будет уходить в аренду "Тоттенхэма" или "МЮ". Представители обеих команд постоянно контактируют с агентом Бэйла.

Отметим, что футболист все реже выходит на поле в составе сливочных. В январе он провел лишь 1 матч из четырех.

А еще: Бэйл снова уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча "Реала"| http://soccernews.ru
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