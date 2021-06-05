Бэйл не планирует завершать карьеру

Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Агенты вингера "Реала" Гарета Бэйла снова отрицают слухи, что игрок может завершить карьеру.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 31-летний валлиец не планирует вешать бутсы на гвоздь после Евро-2020.

Кроме того, Бэйл планирует встречу с новым наставником "Реала" Карло Анчелотти, чтобы обсудить свое будущее.

Минувший сезон Бэйл провел в аренде в "Тоттенхэме". Его контракт с "Реалом" истекает летом 2022 года.

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