Бэйл не поблагодарил фанатов после заключительного матча "Реала" в сезоне

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл не стал благодарить фанатов после матча 38-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (0:2).

В этом матче, который стал для "Реала" последним в сезоне, Бэйл не появился на поле, а после финального свистка сразу ушел в раздевалку. Остальные игроки вместе с членами команды подошли к трибунам и поблагодарили болельщиков.

Бэйл не вышел на поле в матче 38-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (0:2). В двух предыдущих матчах с "Вильярреалом" (3:2) и "Реалом Сосьедад" (1:3) он вообще не попал в заявку.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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