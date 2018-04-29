Бэйл не покинет "Реал" летом

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл не покинет "Реал" летомВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл ближайшим летом не покинет "Сантьяго Бернабеу", информирует goal.com со ссылкой на Express.

По сведениям источника, будущее валлийца связано с королевским клубом во многом из-за того, что ни один из европейских топ-клубов не готов платить за него требуемую "сливочными" сумму в размере не менее 90 миллионов евро.

Бэйл входит в сферу интересов лондонских "Челси" и "Тоттенхэма", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварии".

Напомним, Гвардиола также заинтересован в подписании Бэйла. | soccernews.ru

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