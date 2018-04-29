Бэйл не покинет "Реал" летом

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл ближайшим летом не покинет "Сантьяго Бернабеу", информирует goal.com со ссылкой на Express.

По сведениям источника, будущее валлийца связано с королевским клубом во многом из-за того, что ни один из европейских топ-клубов не готов платить за него требуемую "сливочными" сумму в размере не менее 90 миллионов евро.

Бэйл входит в сферу интересов лондонских "Челси" и "Тоттенхэма", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварии".

Напомним, Гвардиола также заинтересован в подписании Бэйла. | soccernews.ru