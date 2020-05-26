Бэйл не понимает, почему люди негативно относятся к его увлечению гольфом

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл не понимает, почему люди негативно относятся к его увлечению гольфом

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл недоумевает по поводу того, что его увлечение гольфом вызывает у людей столь негативную реакцию.

"Для многих людей моя любовь к гольфу является проблемой. Я не знаю почему. Говорил об этом уже много раз. Все считают, что всё в порядке, но в СМИ существует мнение, что я должен отдыхать вместо игры в гольф, что моё увлечение может привести к травмам", - цитирует валлийца Goal.com.

30-летний Бэйл выступает за "Реал" с лета 2013 года. Его контракт с королевским клубом рассчитан ещё на два сезона.

В составе "сливочных" футболист забил 105 голов в 249 матчах. Он занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории команды.

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