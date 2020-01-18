Бэйл не попал в заявку "Реала" на игру против "Севильи"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на игру против "Севильи".

Отметим, что матч пропустит Гарет Бэйл, у которого как уточняется, сейчас нет повреждения.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Поединок между клубами состоится 18 января в 18:00 (мск).

Читайте также: Матч Кубка Испании "Унионистас" - "Реал" могут перенести в Мадрид. | http://soccernews.ru