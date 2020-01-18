Бэйл не попал в заявку "Реала" на игру против "Севильи"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на игру против "Севильи".
Отметим, что матч пропустит Гарет Бэйл, у которого как уточняется, сейчас нет повреждения.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Поединок между клубами состоится 18 января в 18:00 (мск).
Читайте также: Матч Кубка Испании "Унионистас" - "Реал" могут перенести в Мадрид. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Милан" и "Рома" договорились об обмене футболистами
-
"Порту" уступил "Браге" в матче португальской Примейры
-
"Реал" нашел долгосрочную замену Рамосу
-
"Марсель" переиграл "Гранвилле" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Хетафе" на выезде разгромил "Леганес"
-
"Барселона" и "Ювентус" могут обменяться футболистами
-
"Шальке" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги
-
Бэйл не попал в заявку "Реала" на игру против "Севильи"
-
Тренер "Шахтера" Срна завершил стажировку в "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" воспользовался опцией продления контракта с Байи
-
1
Милевский: "Люблю выпить, но я не алкоголик"
-
1
Сетьен: "Можно подумать, что такой игрок, как Месси, не появится снова"
-
Кононов может возглавить чемпиона Латвии
-
Официально: Эшли Янг стал игроком "Интера"
-
"Тоттенхэм" хочет подписать Виллиана
-
1
Абрамович загорелся желанием приобрести Санчо
-
Новичок ЦСКА Шкурин выбрал игровой номер
-
"Локомотив" заинтересовался хавбеком "Бешикташа"
-
"Реал" интересуется тремя футболистами "Аякса"
-
Исламхан присоединился к "Зениту" в Катаре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11