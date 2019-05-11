Бэйл не попал в заявку "Реала" на второй матч подряд
Наставник "Реала" Зинедин Зидан не включил нападающего Гарета Бэйла в список футболистов, которые будут участвовать в матче 37-го тура Примеры с "Реал Сосьедадом".
Напомним, что предыдущий матч с "Вильярреалом" (3:2) валлиец тоже пропустил по инициативе главного тренера.
Ранее сообщалось, что Зидан не рассчитывает на 29-летнего нападающего в следующем сезоне. Возможно, Бэйл больше не будет выступать за "Реал".
Матч "Реал Сосьедад" - "Реал" пройдет в Сан-Себастьяне завтра, 12 мая. Начало - в 19:30 по московскому времени.
Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Его зарплата со всевозможными бонусами составляет 27 миллионов евро за сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30