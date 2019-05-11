Бэйл не попал в заявку "Реала" на второй матч подряд

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Бэйл не попал в заявку "Реала" на второй матч подряд

Наставник "Реала" Зинедин Зидан не включил нападающего Гарета Бэйла в список футболистов, которые будут участвовать в матче 37-го тура Примеры с "Реал Сосьедадом".

Напомним, что предыдущий матч с "Вильярреалом" (3:2) валлиец тоже пропустил по инициативе главного тренера.

Ранее сообщалось, что Зидан не рассчитывает на 29-летнего нападающего в следующем сезоне. Возможно, Бэйл больше не будет выступать за "Реал".

Матч "Реал Сосьедад" - "Реал" пройдет в Сан-Себастьяне завтра, 12 мая. Начало - в 19:30 по московскому времени.

Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Его зарплата со всевозможными бонусами составляет 27 миллионов евро за сезон.

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