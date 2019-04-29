Бэйл не сел в клубный автобус "Реала" после провала в матче с "Райо Вальекано"
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл стал единственным игроком команды, который не сел в клубный автобус после окончания матча 35-го тура чемпионата Испании с "Райо Вальекано" (0:1), сообщает Football Espana.
По сведениям издания, вместо этого футболист на автомобиле отправился в аэропорт и улетел из Мадрида на частном самолете. После матча с "Райо", в котором Бэйл провел на поле все 90 минут, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что валлиец не думает о команде.
Ранее сообщалось, что "Реал" готов продать или отдать Бэйла в аренду в летнее трансферное окно, но форвард предпочитает остаться в королевском клубе.
В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
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|Команда
|М
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|Барселона
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|3
|Реал Мадрид
|34
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|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
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|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эйбар
|35
|43
|11
|Эспаньол
|34
|43
|12
|Бетис
|34
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
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|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Уэска
|35
|30
|20
|Райо Вальекано
|34
|28