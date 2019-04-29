Бэйл не сел в клубный автобус "Реала" после провала в матче с "Райо Вальекано"

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл не сел в клубный автобус "Реала" после провала в матче с "Райо Вальекано"

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл стал единственным игроком команды, который не сел в клубный автобус после окончания матча 35-го тура чемпионата Испании с "Райо Вальекано" (0:1), сообщает Football Espana.

По сведениям издания, вместо этого футболист на автомобиле отправился в аэропорт и улетел из Мадрида на частном самолете. После матча с "Райо", в котором Бэйл провел на поле все 90 минут, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что валлиец не думает о команде.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов продать или отдать Бэйла в аренду в летнее трансферное окно, но форвард предпочитает остаться в королевском клубе.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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