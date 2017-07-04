Бэйл не собирается уходить из "Реала"

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Бэйл не собирается уходить из "Реала"
Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не планирует покидать мадридский клуб летом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист доволен выступлениями в Мадриде и собирается отклонить предложения "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. 

Стоит отметить, что в минувшем сезоне 27-летний Бэйл несколько раз был травмирован, провел всего 27 матчей и забил 9 голов.

Не пропустите: Бэйл отклонил выгодное предложение ПСЖ. | http://soccernews.ru

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