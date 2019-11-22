Бэйл не собирается возвращаться в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" не сможет подписать вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла из-за нежелания самого футболиста возвращаться в лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер "шпор" Жозе Моуринью хочет видеть скандального валлийца в своей команде, однако, по информации El Chiringuito TV, игрок ответит отказом на предложение "Тоттенхэма", если таковое поступит.

Бэйл не играет за "Реал" с 5 октября из-за мифической травмы, которая, к слову, не помешала ему отыграть в течение данного периода 4 матча за сборную Уэльса.

Фланговый нападающий выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего перебрался в королевский клуб за 101 миллион евро.

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