Бэйл не собирается возвращаться в "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" не сможет подписать вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла из-за нежелания самого футболиста возвращаться в лондонский клуб.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер "шпор" Жозе Моуринью хочет видеть скандального валлийца в своей команде, однако, по информации El Chiringuito TV, игрок ответит отказом на предложение "Тоттенхэма", если таковое поступит.
Бэйл не играет за "Реал" с 5 октября из-за мифической травмы, которая, к слову, не помешала ему отыграть в течение данного периода 4 матча за сборную Уэльса.
Фланговый нападающий выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего перебрался в королевский клуб за 101 миллион евро.
Не пропустите: Агент Бэйла заявил, что празднования с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид" были для СМИ, а не фанатов. | http://soccernews.ru
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
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|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
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|12
|15
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|Кристал Пэлас
|12
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|12
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|Эвертон
|12
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|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
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|Астон Вилла
|12
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|Уотфорд
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