Бэйл не сыграет против Бельгии из-за очередного повреждения

Теги реал мадридгарет бэйлуэльс

Бэйл не сыграет против Бельгии из-за очередного поврежденияФото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл с высокой долей вероятности не примет участия в матче отбора ЧМ-2022 против команды Бельгии.

Как сообщает инсайдер Мельчор Руис, Бэйл испытывает дискомфорт - он не сыграет в сегодняшнем матче против Бельгии и вернется в расположение королевского клуба, где ему проведут углубленные медицинские тесты.

Напомним, что Бэйл пропустил начало сезона из-за травмы.

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