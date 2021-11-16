Бэйл не сыграет против Бельгии из-за очередного повреждения

Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл с высокой долей вероятности не примет участия в матче отбора ЧМ-2022 против команды Бельгии.

Как сообщает инсайдер Мельчор Руис, Бэйл испытывает дискомфорт - он не сыграет в сегодняшнем матче против Бельгии и вернется в расположение королевского клуба, где ему проведут углубленные медицинские тесты.

Напомним, что Бэйл пропустил начало сезона из-за травмы.

Также не пропустите: Куртуа покинул сборную Бельгии из-за повреждения. | http://soccernews.ru