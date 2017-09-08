Бэйл не сыграет против "Леванте"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен предоставить отдых ведущему вингеру своей команды Гарету Бэйлу в завтрашнем матче против "Леванте".

Как информирует испанская пресса, валлиец вернулся из расположения своей национальной сборной с признаками усталости мышц. Медицинский штаб королевского клуба уже предупредил наставника команды о том, что новые нагрузки на игрока могут привести к его очередной травме. Ввиду этого, Зидан планирует не задействовать Бэйла в ближайшем матче своей команды.

Напомним, Зидан высказался о прогрессе Асенсио. | soccernews.ru