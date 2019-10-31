Бэйл не захотел досматривать матч с "Леганесом"

1 Теги реал мадридлеганесгарет бэйл

Бэйл не захотел досматривать матч с "Леганесом"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл снова угодил в неприятную ситуацию.

По информации Marca, валлиец находился на трибунах "Сантьяго Бернабеу" во время матча 11-го тура Примеры между "сливочными" и "Леганесом" (5:0).

Впрочем, дожидаться финального свистка звёздный футболист не стал - на 82-й минуте он покинул стадион и уехал в неизвестном направлении.

Формально Бэйл не нарушил внутренние правила "Реала", поэтому наказание ему не грозит. Но в целом поступок игрока указывает на наличие конфликта между ним и клубом.

В текущем сезоне Бэйл провёл за "бланкос" 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Сейчас он восстанавливается от неизвестной травмы.

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Natalka17
Natalka17

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