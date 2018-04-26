Бэйл не заинтересован в переходе в "Ливерпуль"

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Бэйл не заинтересован в переходе в "Ливерпуль"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не заинтересован в своем переходе в "Ливерпуль", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что руководство королевского клуба рассматривает возможность обмена валлийца на лидера атак "красных" Мохамеда Салаха. Однако сам 28-летний футболист не желает перебираться на "Энфилд", отдавая предпочтение трансферу в "Манчестер Юнайтед" либо возвращению в лондонский "Тоттенхэм".

Напомним, Бэйл оценил возможность своего перехода в "Баварию". | soccernews.ru

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