Бэйл не заинтересован в переходе в "Ливерпуль"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не заинтересован в своем переходе в "Ливерпуль", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что руководство королевского клуба рассматривает возможность обмена валлийца на лидера атак "красных" Мохамеда Салаха. Однако сам 28-летний футболист не желает перебираться на "Энфилд", отдавая предпочтение трансферу в "Манчестер Юнайтед" либо возвращению в лондонский "Тоттенхэм".

Напомним, Бэйл оценил возможность своего перехода в "Баварию". | soccernews.ru