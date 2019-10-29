Бэйл: "Не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании, но могу назвать лучшего игрока мира в гольфе"

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Бэйл: "Не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании, но могу назвать лучшего игрока мира в гольфе"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл заявил, что он очень далёк от политической повестки, зато может похвастаться знаниями о гольфе.

"Моё мнение о Брексите? Я на 99 процентов ничего не знаю об этом. Я не читаю новости. Даже не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Не имею ни малейшего понятия. Мне не интересно. Зато я слежу за гольфом и могу назвать лучшего игрока мира", - цитирует валлийца The Telegraph.

30-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с "Леганесом". | http://soccernews.ru
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