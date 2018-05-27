Бэйл: "Нужно обсудить мое будущее с агентом"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл высказался по своему будущему.

"Очевидно, что мне нужно играть. В этом сезоне этого не произошло по той или иной причине. Я был травмирован на протяжении пяти или шести матчей, но с тех пор я был здоров. Мне придется сесть летом и обсудить ситуацию с моим агентом, чтобы принять решение", - цитирует 28-летнего валлийца Express.

Напомним, Перес похвалил Бэйла и Бензема. | soccernews.ru