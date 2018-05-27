Бэйл: "Нужно обсудить мое будущее с агентом"

Теги гарет бэйлреал мадрид

Бэйл: "Нужно обсудить мое будущее с агентом"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл высказался по своему будущему.

"Очевидно, что мне нужно играть. В этом сезоне этого не произошло по той или иной причине. Я был травмирован на протяжении пяти или шести матчей, но с тех пор я был здоров. Мне придется сесть летом и обсудить ситуацию с моим агентом, чтобы принять решение", - цитирует 28-летнего валлийца Express.

Напомним, Перес похвалил Бэйла и Бензема. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов