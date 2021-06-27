Бэйл объявил о своем будущем в сборной Уэльса

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Бэйл объявил о своем будущем в сборной УэльсаФото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Футболист мадридского "Реала" и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от сборной Дании (0:4) в матче 1/8 финала Евро-2020, а также рассказал о своем будущем в национальной команде.

"Я хочу этого. Мне все время задают глупые вопросы, но, естественно, мне нравится играть за Уэльс. Я буду представлять свою сборную до тех пор, пока не перестану играть в футбол.

Мы только начали квалификацию чемпионата мира. Необходимо перенести туда опыт, полученный на Евро.

Мы качественно играем. Нам надо сохранять уверенность, продолжать играть в футбол. Думаю, мы сможем выйти на чемпионат мира", – сказал Бэйл.

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