Бэйл оценил период карьеры в "Реале"

Вингер Гарет Бэйл, который неделю назад перешёл на правах аренды из "Реала" в "Тоттенхэм", подвёл итоги своих выступлений в составе "сливочных".

"У меня нет никаких сожалений. Я просто играю в футбол. Это всё, что я могу сделать. Все слова, сказанные ранее, находятся вне зоны моего контроля. Как я уже сказал, у меня нет сожалений из-за того, что я сделал, что бы кто ни говорил. Это их дело. Я знаю, что думаю о себе, моя семья знает, кем я являюсь, и это всё, что меня волнует.

Конечно, переехав в другую культуру, в другую страну, я вырос как человек, не говоря уже о футбольных качествах. Ты просто учишься справляться с ситуациями, в которых оказываешься. Конечно, случались очень напряжённые моменты. Меня освистывали во время матчей.

Так что да, я просто научился справляться с такими вещами, не принимать их близко к сердцу. Футбол - это то, что я люблю делать. Нужно просто показывать максимум и иногда это всё, что ты можешь сделать", - цитирует валлийца Sky Sports.

В 2013 году "Реал" купил Бэйла за 101 миллион евро. В составе мадридской команды игрок забил 105 голов и сделал 68 ассистов в 251 матче, выиграв 14 трофеев.

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