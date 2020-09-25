Бэйл оценил период карьеры в "Реале"
Вингер Гарет Бэйл, который неделю назад перешёл на правах аренды из "Реала" в "Тоттенхэм", подвёл итоги своих выступлений в составе "сливочных".
"У меня нет никаких сожалений. Я просто играю в футбол. Это всё, что я могу сделать. Все слова, сказанные ранее, находятся вне зоны моего контроля. Как я уже сказал, у меня нет сожалений из-за того, что я сделал, что бы кто ни говорил. Это их дело. Я знаю, что думаю о себе, моя семья знает, кем я являюсь, и это всё, что меня волнует.
Конечно, переехав в другую культуру, в другую страну, я вырос как человек, не говоря уже о футбольных качествах. Ты просто учишься справляться с ситуациями, в которых оказываешься. Конечно, случались очень напряжённые моменты. Меня освистывали во время матчей.
Так что да, я просто научился справляться с такими вещами, не принимать их близко к сердцу. Футбол - это то, что я люблю делать. Нужно просто показывать максимум и иногда это всё, что ты можешь сделать", - цитирует валлийца Sky Sports.
В 2013 году "Реал" купил Бэйла за 101 миллион евро. В составе мадридской команды игрок забил 105 голов и сделал 68 ассистов в 251 матче, выиграв 14 трофеев.
Не пропустите: Агент Бэйла: "В "Реале" должны целовать пол, по которому ходил Гарет". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18