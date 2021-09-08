Бэйл оценил шансы Роналду заиграть в "Манчестер Юнайтед"

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Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Верю, что Роналду заиграет в "Манчестер Юнайтед". Он уже доказал все в Премьер-лиге, знает, как играет в этом чемпионате. Криштиану добился всего в футболе. Никто не может сравниться с ним в плане бомбардирских умений. Я, как и все, с нетерпением жду, когда он начнет играть за манкунианцев", - приводит слова Бэйла Sky Sports.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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