Бэйл оценил шансы Роналду заиграть в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
"Верю, что Роналду заиграет в "Манчестер Юнайтед". Он уже доказал все в Премьер-лиге, знает, как играет в этом чемпионате. Криштиану добился всего в футболе. Никто не может сравниться с ним в плане бомбардирских умений. Я, как и все, с нетерпением жду, когда он начнет играть за манкунианцев", - приводит слова Бэйла Sky Sports.
Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.
Не пропустите: Роналду провел первую тренировку в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|27
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|27
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|Челси
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|27
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|6
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|37
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|Эвертон
|27
|36
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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