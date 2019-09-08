Бэйл оценил шансы Уэльса на попадание на Евро-2020
Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что он верит в шансы национальной команды пробиться в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
"Если бы у нас не было шансов, то я бы не тратил свое время. Мне нравится бороться за выход на крупные турнира. После Евро-2016 я понял, что хочу вновь переживать подобные моменты.
Мы верим в свои силы. Надеюсь, что фанаты также верят в нас и окажут нам поддержку, так как они являются нашим 12-м игроков. Благодаря болельщикам мы заряжаемся энергией", - приводит слова Бэйла ForuFourTwo.
После четыре туров Уэльс занимает третье место в турнирной таблице группы Е, набрав шесть очков.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1