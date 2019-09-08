Бэйл оценил шансы Уэльса на попадание на Евро-2020

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что он верит в шансы национальной команды пробиться в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

"Если бы у нас не было шансов, то я бы не тратил свое время. Мне нравится бороться за выход на крупные турнира. После Евро-2016 я понял, что хочу вновь переживать подобные моменты.

Мы верим в свои силы. Надеюсь, что фанаты также верят в нас и окажут нам поддержку, так как они являются нашим 12-м игроков. Благодаря болельщикам мы заряжаемся энергией", - приводит слова Бэйла ForuFourTwo.

После четыре туров Уэльс занимает третье место в турнирной таблице группы Е, набрав шесть очков.

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